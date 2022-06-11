ГАЗ представит новые модели машин поколения NN для торговли и бизнеса

Отечественный автопроизводитель ГАЗ готовится представить в Москве свой новый проект - автомобили поколения NN. Известно, что использовать их можно будет для ведения торговли и бизнеса. Представители компании “Группа ГАЗ” уже показали сразу 3 новинки, которые вошли в семейство NN. Презентация состоялась в рамках запуска “Недели российского ритейла”.

Фото: car.ru car.ru

Новинки от ГАЗ привлекли всеобщее внимание. В их число вошел небольшой фургон для эксплуатации в городских условиях “ГАЗель NN”, рефрижератор и фудтрак, построенный на базе стандартного “ГАЗель NN”. Фургон “Соболь NN” действительно востребован на рынке, так как на него обращают внимание компании, которые занимаются транспортировкой грузов, и представители интернет-ритейла. Они нуждаются в маневренном и просторном транспорте для ведения бизнеса.

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Длина кузова данного автомобиля составляет 512 см, а высота - 243 см. Радиус разворота равен 5,4 метра, что позволяет транспорту легко маневрировать в городском потоке. Для транспортировки груза предусматривается отсек размерами 260 х 186 х 16,4 см. Известно, что автомобильный концерн будет заниматься выпуском 3-местного фургона, объем кузова которого составляет 7,8 см3. Кроме того, на рынке будут представлены версии с однорядной и двухрядной кабиной.

Рефрижератор ГАЗель NN создавался для транспортировки грузов, которые должны храниться в определенной температуре. Известно, что грузовой отсек имеет массу 800 кг и вмещает до 13,13 см3. Внутри можно поддерживать температуру до -20 градусов. Отмечается, что мощность рефрижератора составляет 2800 Вт.

Фудтрак, построенный на базе ГАЗель NN, будет привлекать внимание туристов во время проведения уличных мероприятий. Заказчик может сам выбрать габариты транспорта и дополнительные настройки. Есть система вытяжки, вода. Внутри предусматривается место для 3 сотрудников. В каждом автомобиле реализована система электронных сервисов GAZ Connect, которая позволяет развивать логистику автопарков и отслеживать местоположение техники на карте.

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