Названы российские тюнинг-ателье, популярные за рубежом

Среди современных отечественных автотюнеров имеются те, которые смогли прославиться в других странах. Эксперты представили список российских тюнинг-ателье, ставших за рубежом культовыми.

Фото: car.ru car.ru

TopCar.

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Это ателье образовалось в 2004 году. Оно осуществляет комплексные доработки экстерьеров и салонов. Фирма занимается разработкой собственных автомобильных деталей и интересных уникальных проектов.

Сегодня компанией предлагаются пакеты специальных доработок для таких моделей, как McLaren и Mercedes-Benz. В этот список также вошли Lamborghini и Porsche. Их предлагаемый ассортимент является довольно широким. За границей TopCar прославилось за счёт участия в рамках зарубежных различных выставок. Сегодня купить детали отечественных ателье возможно в 27 государствах. Основными рынками продаж являются российский, американский, европейский и японский.

KHANN.

Это ателье возникло в 2010 году. Основным профилем KHANN являются внешние доработки транспортных средств. Раньше фирма специализировалась только на авто Lexus/Toyota. Реализации эпатажных современных боди-китов наладили при помощи официальных автодилерских центров японских брендов.

В недавнем времени компания стала заниматься тюнингом кроссов BMW X6/X7. KHANN подготовила линейку фирменных автомобильных колёсных дисков. Ателье занимается доработками относительно бюджетных машин.

Shirokai.

Фирма занимается выпуском комплектов кузовного расширения. Данное специфическое тюнинговое направление является не особо популярным в РФ, однако имеет множество поклонников в Соединённых Штатах.

Спрос на отечественные комплекты обуславливается дизайном, качеством, а также привлекательными ценами на фоне потенциальных конкурентов.

LARTE Design.

Эту фирму по праву называют международным современным тюнинг-ателье. Компания уже довольно давно обладает представительствами в различных странах, включая Германию и Соединённые Штаты. Авто с доработками этого ателье можно встретить практически везде. История фирмы началась в 2012 году.