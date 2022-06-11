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23 минуты назад

В России ужесточили требования к водителям такси

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к водителям такси, автобусов и трамваев. Согласно документу, водителям с неснятой или непогашенной судимостью будет запрещено управлять соответствующими транспортными средствами. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В России ужесточили требования к водителям такси
Фото: ТАССТАСС

В документе уточняется, что водителям, имеющим «непогашенную или неснятую судимость за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества» будет запрещено управлять автобусами, трамваями и троллейбусами.

Отмечается, что к водителям такси требования существенно выше. В список преступлений также вошли «убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».

Российским водителям напомнили о «летних» штрафах

Ранее на на официальном портале правовой информации был опубликован указ премьер-министра России Михаила Мишустина о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Автоновости,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ООН,
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