В России ужесточили требования к водителям такси

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к водителям такси, автобусов и трамваев. Согласно документу, водителям с неснятой или непогашенной судимостью будет запрещено управлять соответствующими транспортными средствами. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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В документе уточняется, что водителям, имеющим «непогашенную или неснятую судимость за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества» будет запрещено управлять автобусами, трамваями и троллейбусами.

Отмечается, что к водителям такси требования существенно выше. В список преступлений также вошли «убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности».