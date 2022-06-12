Британские таксисты начали массово увольняться из-за роста цен на топливо

В Великобритании на фоне роста стоимости топливо начали массово увольняться таксисты и другие граждане, чья профессия связана с вождением транспортных средств. Об этом в минувшую субботу, 11 июня, сообщает газета The Observer.

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В конце текущей недели цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (около 2,25 доллара). При этом полный бак среднестатистического семейного автомобиля стал обходиться в 100 фунтов стерлингов.

По информации обозревателей, некоторым жителям Соединенного королевства приходится тратить на горючее до 350 фунтов стерлингов (более 430 долларов), пишет газета «Известия».

Как подчеркнул руководитель GMB Union Гэри Смит, сотрудникам Национальной службы здравоохранения, сотрудникам компаний по уходу на дому, таксистам и иным гражданам, которым нужно ездить на работу на автомобиле, должны платить деньги за то, чтобы работать.

— Неудивительно, что мы наблюдаем огромную нехватку персонала во многих из этих отраслей, ситуация будет только ухудшаться, поскольку цены продолжают расти, — заметил Смит.