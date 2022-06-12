Бывший глава BMW M показал самый необычный капот для BMW M4

Какими бы возможностями ни обладали заводские программы персонализации новых автомобилей, у топ-менеджмента автопроизводителей всегда есть чуть-чуть больше таких возможностей, чем даже у самых обеспеченных клиентов марок. Примером тому стал личный спорткар BMW M4 руководителя Rolls-Royce по производству и бывшего главы BMW M Маркуса Флаша, машина которого оснащена необычным капотом. Подобного заводского элемента нет и не будет больше ни у кого.

Фото: © Markus Flasch © Markus Flasch

Особенностью спорткара бывшего главы М-подразделения BMW является не матовый темно-зелёный цвет кузова и даже не две вставки из неокрашенного углепластика вдоль капота, а прозрачный сегмент в этом самом капоте.

Между карбоновыми элементами размещен логотип M и три фирменных косых черты, сквозь которые можно увидеть двигатель. Прозрачный логотип BMW M дополнен подсветкой и это позволяет Маркусу Флашу в своих социальных сетях задаваться вопросом «У кого лучший капот в городе?».

Вопрос риторический, поскольку немецкий автопроизводитель в ответ на запрос журналистов официально подтвердил, что такой капот сделан в единственном экземпляре и недоступен для покупки в рамках линейки аксессуаров BMW M Performance Parts.