В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic

В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а пока владельцы автомобиля премиального японского бренда могут отыскать в нем «пасхальное яйцо». Незаметная деталь указывает на непосредственное отношение новой машины к материнской марке Honda, которая создала бренд, и даже конкретно к модели Civic, с которой опосредованно связано последнее поколение Acura Integra.

Фото: HondaPro Jason HondaPro Jason

Японский автопроизводитель уже не в первый раз размещает в своих автомобилях «пасхальные яйца». В Honda Civic 10-го поколения, например, тыльная сторона коврика на центральной консоли была украшена гравировкой мотоцикла, гоночного болида и самолета Honda Jet.

А вот владельцы новой Acura Integra могут заглянуть в центральный бокс-подлокотник между передними креслами, вынуть оттуда коврик и перевернуть его. На детали можно заметить чертеж оригинальной Honda Civic 1972 года и надпись «История Civic продолжается».