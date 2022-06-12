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1 час назад

Новости автомира: В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic

Motor.ru

В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а пока владельцы автомобиля премиального японского бренда могут отыскать в нем «пасхальное яйцо». Незаметная деталь указывает на непосредственное отношение новой машины к материнской марке Honda, которая создала бренд, и даже конкретно к модели Civic, с которой опосредованно связано последнее поколение Acura Integra.

В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic
Фото:  HondaPro Jason HondaPro Jason

Японский автопроизводитель уже не в первый раз размещает в своих автомобилях «пасхальные яйца». В Honda Civic 10-го поколения, например, тыльная сторона коврика на центральной консоли была украшена гравировкой мотоцикла, гоночного болида и самолета Honda Jet.

А вот владельцы новой Acura Integra могут заглянуть в центральный бокс-подлокотник между передними креслами, вынуть оттуда коврик и перевернуть его. На детали можно заметить чертеж оригинальной Honda Civic 1972 года и надпись «История Civic продолжается».

На «пасхальное яйцо» обратил внимание блогер Джейсон Ричмонд, известный как HondaPro Jason, а журналисты обратились к Acura с вопросом, задумано ли это специально, чтобы подчеркнуть родство с Honda Civic, или же это случайность. Ответа на запрос марка пока не предоставила.

Автоновости,Acura Integra,Honda Civic,Honda,
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