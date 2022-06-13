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52 минуты назад

Novitec доработал Lamborghini Huracan STO

Motor.ruиещё 1

Немецкое тюнинг-ателье Novitec представило пакет доработок для купе Lamborghini Huracan STO. Флагманскую модификацию модели не стали серьёзно дорабатывать с технической точки зрения, поскольку заводской вариант спорткара и так достаточно динамичный, но зато специалисты уделили большое внимание внешнему виду автомобиля. Ради модернизации экстерьера купе тюнеры разработали новые кузовные панели и предложили несколько вариантов колёс, а заодно — подготовили нештатные элементы для интерьера итальянского спорткара.

Novitec доработал Lamborghini Huracan STO
Фото: NovitecNovitec

Как заявляют в Novitec, доля углепластика в кузове составляет 75% — автомобиль получил новые пороги, увеличенные воздухозаборники двигателя и тормозов, а также карбоновые накладки на зеркала заднего вида. Совместно с американским производителем дисков Vossen были разработаны специальные колёса NL4 с центральным замком — доступны 72 цветовых варианта дисков.

Новые колёса сочетаются с двумя версиями подвески. Клиенты могут выбрать либо регулируемую подвеску с 14 вариантами настроек, либо заниженную на 30 миллиметров подвеску. Не считая выхлопной системы из нержавеющей стали и инконеля, которая по желанию покупателя может иметь покрытие из чистого золота 999 пробы, это все технические доработки для Huracan STO.

Детальной информации о доработке салона автомобиля нет, но в Novitec обещают широкий выбор различных сортов и цветов кожи и алькантары для декора интерьера. Суперкар готовы переоформить так, как пожелает того покупатель.

Стоимость доработок, правда, не названа. Напомним, Lamborghini Huracan STO оснащается 5,2-литровым атмосферным V10, который выдает 630 лошадиных сил мощности и 564 Нм крутящего момента. Итальянское купе, оснащенное 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, имеет задний привод.

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