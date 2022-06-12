Европейцы вычислили самые долговечные шины

Представители испанской организации, занимающейся защитой прав потребителей, опубликовали результаты опроса водителей пяти европейских государств, касающегося смены автомобильных покрышек. Многие марки этого ТОП являются большинству автолюбителей знакомыми.
Аналитики задали респондентам ряд вопросов. При этом главный из них касается километража, который преодолел автолюбитель на своём авто до очередной смены автопокрышек. По заявлению экспертов, причины в этом случае могут быть довольно разными. Речь идёт об износе, повреждениях, дефектах и т.п.
Специфика заключается в том, что на территории Испании и подобных государств не в такой степени как в России практикуют сезонную переобувку. Вследствие этого проще отслеживается ресурс авторезины.
После сложения результатов и вычисления среднего арифметического, стало известно, что самый большой показатель пробега получили покрышки Yokohama (44 634 км). Второе место заняла продукция Michelin с показателем пробега 44 188 км.
На третьем месте разместились шины Vredestein, которые отработали 42 974 км. На четвертой позиции размещается автомобильная резина Toyo со значениями 42 407 км. ТОП-5 замыкает продукт Continental, отработавший 41 944 км.
Стоит понимать, что показатели различных моделей одной марки могут основательно разниться. При этом, общая тенденция является понятной. Середнячками считаются следующие популярные бренды: Pirelli, Hankook, Goodyear, а также Bridgestone. Их результаты очень близкие друг к другу.
Неожиданно низкую ходимость продемонстрировали автошины Nokian, Kumho, Barum. Пробег последнего продукта достиг 30 149 км. Это практически в 1,5 раза меньше в сравнении с Yokohama.
В завершении стоит отметить, что по мнению экспертов, в таком европейском опросе не хватало таких автопокрышек, как «Кама», Viatti, Cordiant и Formula.