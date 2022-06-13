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34 минуты назад

Новости автомира: вездеход Tank 300 прибавит в проходимости перед приездом в Россию

Motor.ru

Китайский вездеход Tank 300 прибавит в проходимости перед приездом в Россию. До конца месяца у рамного «трёхсотого» появится заводская брутальная модификация с особой радиаторной решёткой, багажником на крыше, силовыми бамперами, шноркелем и «грязевыми» покрышками с бедлоками. Силовую установку доработки не затронут: Минпромторг Китая утверждает, что под капотом сохранится 227-сильный (387 Нм) турбомотор 2.0.

Китайский вездеход прибавит в проходимости перед приездом в Россию
Фото: motor.rumotor.ru

Концерн Great Wall уже дорабатывал вездеход Tank 300 — в прошлом году на внутренний рынок вышла модификация Ranger с усиленной подвеской и похожим обвесом. Однако судя по фотографиям в этот раз подход инженеров иной — появилась иная решётка с названием Tank, силовой багажник, по-другому оформлены бамперы и расширители колёсных арок, поменялись колёсные диски.

Вне всякого сомнения грядущая спецверсия окажется более способной на бездорожье, чем исходный рамный внедорожник, хотя даже «в базе» у Tank 300 есть 8-скоростной «автомат», подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировки межколёсных дифференциалов.

Что касается российских перспектив Tank 300, то планы Great Wall привезти новинку в нашу страну подтверждены патентом и утечкой с закрытой дилерской конференции в Сочи.

Официально Great Wall не сообщал о подготовке к российским продажам Tank 300, но кроссовер Haval Dargo, который тоже показывали дилерам год назад, локализовали в Туле, а на этой неделе новинку оценили в рублях. На конвейере российского завода Great Wall вездеход Tank 300 со временем может сменить устаревающий Haval H9.

Автоновости,Минпромторг,
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