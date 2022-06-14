"ВАЗ-2111" на "красивых" номерах оценили в 15 млн рублей

Универсал «ВАЗ-2111» продают в Москве за 15 млн рублей. Объявление о продаже машины размещено на сайте Auto.ru.
Сам автомобиль ничем не примечателен — дело в «красивых» номерах В 001 ОР 77, которые идут в комплекте с отечественным универсалом.
«Автомобиль в хорошем состоянии и на ходу, отлично ставится и снимается с учета, документы чистые. Эксклюзивные номера с историей в подарок к автомобилю, без номеров машина не продается», — говорится в сообщении.
Данный универсал был выпущен в 2005 году. Пробег машины составляет 250 тыс. км. За все время эксплуатации у автомобиля было 10 собственников.
Ранее стало известно, что продажи кроссовера Lada Duster в России могут провалиться, если «АвтоВАЗ» не сможет разработать для модели систему полного привода.