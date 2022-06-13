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36 минут назад

Новости автомира: Борисов заявил, что сборка упрощенных авто - временная мера

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Сборка упрощенных автомобилей - это временная мера, необходимая для сохранения рабочих мест, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК.

Вице-премьер Борисов объяснил сборку упрощенных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это временная мера, которая должна обеспечить загрузку предприятий. Иначе другая крайность - нам пришлось бы испытывать разного рода социальные проблемы", - сказал он.

В мае правительство РФ утвердило постановление, которое упрощает требования к сертификации автомобилей в России, в том числе разрешено выпускать автомобили всех экологических классов - от "Евро 0" до "Евро 5", а также не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС) до 1 августа 2022 года. Кроме того, изменения оговаривают возможность не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов (ABS). Документ действует до 1 февраля 2023 года.

Автоновости,Юрий Борисов,Правительство РФ,
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