Новую BMW M2 показали в камуфляже

Мировая премьера компактного спорткара BMW M2 нового поколения состоится осенью 2022 года, а пока инженеры ведут финальные испытания автомобиля. Впервые показанная в статике и в камуфлированной окраске машина была продемонстрирована публике в Мексике на завода в Сан-Луис-Потоси, где собирают и обычные BMW 2-Series. В Северной Америке также наладят производство и новой «эмки», которую сейчас обкатывают на гоночных трассах в Европе. На сей раз машину показали в новом красочном камуфляже и раскрыли часть данных о модели.

Фото: BMW BMW

Как и полагалось ранее, технически новая BMW M2 будет серьезно унифицирована с седаном BMW M3 и более крупным купе BMW M4. Официально подтверждено, что у них заимствуют рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор, характеристики которого для новинки пока не раскрыты, а также тормоза.

Сочетаться мотор будет с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапазонной автоматической трансмиссией M Steptronic. Заявлены спортивная подвеска, которая помимо настроек будет отличаться от BMW 2-Series и частью компонентов, а также задний привод.

О полноприводном варианте xDrive хотя бы в качестве опции пока ничего не сообщается. Визуально BMW M2 будет отличаться от стандартного купе агрессивным аэродинамическим обвесом, новыми колесами, карбоновой крышей, а также опциональными углепластиковыми сиденьями.