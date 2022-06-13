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1 час назад

Новую BMW M2 показали в камуфляже

Motor.ru

Мировая премьера компактного спорткара BMW M2 нового поколения состоится осенью 2022 года, а пока инженеры ведут финальные испытания автомобиля. Впервые показанная в статике и в камуфлированной окраске машина была продемонстрирована публике в Мексике на завода в Сан-Луис-Потоси, где собирают и обычные BMW 2-Series. В Северной Америке также наладят производство и новой «эмки», которую сейчас обкатывают на гоночных трассах в Европе. На сей раз машину показали в новом красочном камуфляже и раскрыли часть данных о модели.

Новую BMW M2 показали в камуфляже
Фото: BMWBMW

Как и полагалось ранее, технически новая BMW M2 будет серьезно унифицирована с седаном BMW M3 и более крупным купе BMW M4. Официально подтверждено, что у них заимствуют рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор, характеристики которого для новинки пока не раскрыты, а также тормоза.

Сочетаться мотор будет с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапазонной автоматической трансмиссией M Steptronic. Заявлены спортивная подвеска, которая помимо настроек будет отличаться от BMW 2-Series и частью компонентов, а также задний привод.

О полноприводном варианте xDrive хотя бы в качестве опции пока ничего не сообщается. Визуально BMW M2 будет отличаться от стандартного купе агрессивным аэродинамическим обвесом, новыми колесами, карбоновой крышей, а также опциональными углепластиковыми сиденьями.

Спорткар, который сейчас проходит интенсивные испытания на трассе «Зальцбургринг» в Австрии, официально будет представлен в октябре 2022 года. В продаже новый BMW M2 появится в апреле 2023 года. Напомним, ранее руководитель подразделения BMW M Франк ван Миль подтвердил, что последней «заряженной» моделью марки с обычным ДВС без электрической надстройки станет M2 нового поколения.

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