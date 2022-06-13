Представлен новый бюджетный кроссовер SsangYong Torres

Корейская фирма SsangYong представила новый бюджетный кроссовер Torres. Речь идёт о среднеразмерной модели длиной около 4,6 метра, построенной вокруг платформы с поперечным расположением двигателя; от «младшего» Korando новинка отличается революционым дизайном экстерьера и интерьера. Цены для Южной Кореи уже объявлены: в зависимости от типа привода и оснащения Torres стоит от 26,9 до 30,4 миллиона вон (эквивалент 1,2-1,35 миллиона рублей).

Фото: SsangYong SsangYong

Компания SsangYong почти два года находится на грани банкротства, поэтому по технике Torres отнюдь не нов. Основой является растянутое шасси Korando с передней подвеской типа McPherson и задней многорычажкой.

Видео дня

Единственный двигатель — бензиновая «турбочетвёрка» 1.5 T-GDi (170 сил, 280 Нм), дополненная стартер-генератором, коробка передач — «автомат» Aisin с шестью ступенями, опция — полный привод с муфтой в приводе задней оси. Расход топлива полноприводной версии в смешанном цикле — 6,7 литра на 100 километров.

Визитной карточкой большинства моделей SsangYong является очень своеобразный дизайн, но эпатаж в прошлом: Torres выглядит сбалансированно, а о внедорожном прошлом напоминают рублёные формы, имитация пятого колеса на крышке багажника и практичные пластиковые накладки по периметру. Преемственности в оформлении кузова найти не удалось.

Интерьер в духе времени: есть цифровая приборная панель, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином и сенсорный 8-дюймовый пульт климат-контроля. Фирменный четырёхспицевый руль напоминает о новом Rexton, а о возрасте исходной модели напоминает только фиксируемый селектор трансмиссии.

Опций много — есть подогрев и вентиляция передних кресел, «кожаный» салон, бокс-холодильник, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля полосы, система слежения за «слепыми» зонами и семь подушек безопасности.