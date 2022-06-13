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1 час назад

Для Tesla придумали прицеп в стиле Cybertruck

Motor.ru

Южнокорейский проект угловатого кемпера, созданный компанией Polydrop еще в 2017 году, до появления Tesla Cybertruck, стал серийным. Авторы жилого прицепа Кён-Хён и Джиён на протяжении нескольких лет испытывали свою разработку и сейчас объявили о ее запуске в производство — если успеть с заказом, то можно будет получить Polydrop едва ли не в то же время, что начнутся первые поставки электрических пикапов от Илона Маска клиентам по уже оформленным предзаказам.

Для Tesla придумали прицеп в стиле Cybertruck
Фото: PolydropPolydrop

Необычная форма прицепа обусловлена не столько соображениями дизайна, сколько аэродинамической эффективностью — такая конфигурация на 70% снижает уровень сопротивления воздуху по сравнению с традиционным кемпером вагонообразной компоновки. Polydrop относительно компактен — размеры составляют 4,14 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1,9 метра в высоту с установленным багажником на крыше и тентом.

40-сантиметровый дорожный просвет в сочетании с независимой подвеской без оси Timbren позволяет безболезненно эксплуатировать кемпер даже на пересечённой местности. При скромных габаритах и массе чуть от 372 до 499 килограммов в зависимости от версии, Polydrop уже в базовой версии P17 Essential (от 16 990 долларов) поставляется со всеми основными удобствами, включая мини-кухню на открытом воздухе с плитой с двумя конфорками, холодильник и встроенную энергосистему для подключения электроники.

Более дорогие варианты P17A1 All Electric (28 990 долларов) и P17X Explorer (34 990 долларов) имеют ряд более продвинутых функций, включая кондиционер и отопление, солнечные батареи, гораздо большую по ёмкости систему аккумуляторов, встроенную акустику и многое другое.

В зависимости от версии Polydrop могут иметь солнечные панели на крыше, тент-маркизу, комплект кемпинговой мебели и другие опции. Сроки ожидания прицепа для Tesla составляют от 6 до 10 месяцев, а у каждого клиента есть возможность создать фактически персональный прицеп с учетом потребностей конкретного покупателя.

Автоновости,Tesla,
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