Wiesmann выпустит кроссовер на батарейках

Немецкий бренд Wiesmann довольно серьёзно оценил перспективы разработки своей первой версии электрического кросса. Данную информацию предоставил Рохин Берри, являющийся главой фирмы.

Фото: Car.ru Car.ru

Wiesmann запланировал на ближайшее будущее выпуск компактного спорткара, который должен стать самой доступной моделью. Пока неизвестно, станет ли транспортное средство электромобилем либо его оснастят традиционным ДВС.

Окончательное решение в вопросе кросса специалистами Wiesmann пока не было принято. Фирма собирается пристально следить за современными рыночными тенденциями. Но если немецкий производитель всё-таки примет решение о выводе на авторынок спортивных вседорожных версий, это не должно составить каких-либо особых затруднений. Компания Wiesmann сделала большие вложения в новую платформу, которая стала базой для электромобиля Project Thunderball.

Согласно предположениям, к кроссу Wiesmann аудитория бренда на американском и китайском авторынке должна отнестись благосклонно. По заявлению Берри, здесь электрическая версия спорткара марки нашла отличный отклик.

По предварительной информации, более компактную модель сориентируют больше на аудиторию из мегаполисов. Небольшая версия спорткара будет спроецирована с прицелом на применение в рамках городских улиц. Глава Wiesmann пока умолчал о сроках расширения модельной линейки.

Электрический родстер версии Project Thunderball фирма продемонстрировала общественности в апреле текущего года. Транспортное средство смогло сохранить традиционную для бренда винтажную стилистику экстерьера.

Автомобиль оснащается силовым агрегатом, способным генерировать 680 лошадиных сил. Машина набирает первую сотню быстрей чем за 3 сек. Запас хода автотранспорта достигает 500 км.