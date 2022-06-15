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34 минуты назад

Новости автомира: в России в мае было продано менее 200 машин класса«люкс»

"Автостат Инфо"иещё 2

По данным «Автостат Инфо», в мае 2022 года в России было продано 199 автомобилей сегмента F+S (люксовые авто и спорткупе. Продажи машин этого класса сократились на 77,5% в сравнении с результатом за май 2021 года — 883 ед.

В России в мае продали менее 200 авто класса «люкс»
Фото: ВикипедияВикипедия

Большая часть машин люксового класса в России была продана в мае текущего года в Москве — 106 ед., что на 74% меньше прошлогоднего показателя (406 ед.).

Самым продаваемым автомобилем премиального класса в России остается Mercedes-Benz S-Класса. В годовом сравнении продажи этой модели сократились в мае этого года с 189 до 45 ед. Второй результат показал BMW 7-Серии — 19 ед. против прошлогодних 90 авто, а третья строчка этого рейтинга досталась Audi A5 — 16 машин, что на 80% меньше, чем было продано годом ранее (80 авто). В топ-5 сегмента, согласно данным статистики "Автостат Инфо", вошли Ford Mustang (12 ед.) и Porsche Taycan (12 ед.).

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