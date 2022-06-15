В России в мае продали менее 200 авто класса «люкс»

По данным «Автостат Инфо», в мае 2022 года в России было продано 199 автомобилей сегмента F+S (люксовые авто и спорткупе. Продажи машин этого класса сократились на 77,5% в сравнении с результатом за май 2021 года — 883 ед.

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Большая часть машин люксового класса в России была продана в мае текущего года в Москве — 106 ед., что на 74% меньше прошлогоднего показателя (406 ед.).