Стало известно, когда дилеры Lada начнут обслуживать автомобили Renault

Автомобильные салоны марки Lada в скором времени приступят к выполнению новых задач. К концу июня дилеры смогут обслуживать транспортные средства марки Renault. Данное решение было принято после того, как иностранная компания Renault отказалась продолжать бизнес в России. Многие клиенты марки начали испытывать сложности при ремонте и обслуживании автомобилей.

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Уход с рынка России компании Renault поставил под вопрос дальнейшую деятельность бренда. В первую очередь, недовольства посыпались со стороны автомобилистов, которые эксплуатируют технику данного производителя. Актуальные вопросы - где обслуживать и ремонтировать транспортные средства, если дилеры больше не работают с клиентами?

Однако сразу после заявления компании Renault, в Минпромторге выступили с собственным сообщением. В ведомстве заверили, что клиенты автомобильной компании Renault не останутся без сервиса соответствующего качества. Данная задача будет перекладываться на дилеров отечественного АвтоВАЗа.

По предварительной информации, новая схема обслуживания транспортных средств в России начнет действовать уже в конце этого месяца. Пока данные не подтверждаются, но затягивать с введением новых услуг для клиентов нельзя. Соответствующие договоренности ранее были оформлены между дилерами компании Renault и АвтоВАЗ.

Как только соглашения вступят в силу, российские автомобилисты, которые эксплуатируют технику марки Renault, смогут обслуживать автомобили. Это будут привычные для них дилеры. Кроме того, такой переход не скажется на гарантийных обязательствах со стороны дилерского центра.

За техническую поддержку клиентов будет полностью отвечать отечественный АвтоВАЗ. Ремонтные работы смогут проводить с использованием оригинальных комплектующих, так как в скором времени будет определена цепочка поставок.