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37 минут назад

Новости автомира: уникальный внедорожный дом на колесах выставили на продажу

Motor.ru

Популярность отдыха на природе, куда туристы выбираются на своих автомобилях, в последние годы растёт, но это увлечение появилось не сегодня. Ещё в прошлом веке все, у кого были собственные машины, охотно путешествовали, а дома на колёсах появлялись на базе самых разных моделей. Например, внедорожник Chevrolet K5 Blazer в свое время был превращен сразу в два кемпера — Chevrolet Blazer Chalet и GMC Jimmy Casa Grande. Последних за 1967-1977 годы было сделано всего 225 штук и один из автомобилей выставили на продажу.

Уникальный внедорожный дом на колесах выставили на продажу
Фото: Motor.ruMotor.ru

Партнёром General Motors по проекту стал известный производитель кемперов Chinook, который помог сделать стекловолоконный модуль, заменивший стандартную заднюю часть кузова. За спинками передних сидений фактически организовали полноценный жилой отсек с трансформируемыми в кровать сиденьями и обеденным столом.

motor.ru

В Casa Grande также есть просторная кухня с двухконфорочной плитой и раковиной из нержавеющей стали с электрическим насосом, а также резервуар для воды на 22,7 литра. Предусмотрены обогреватель и дополнительный холодильник, большой шкаф для хранения вещей и подъемная крыша, которая позволяет салону иметь высоту более 182 сантиметров.

Конкретный экземпляр кемпера, который появился на аукционе Mecum Auction, оснащен 6,6-литровым двигателем V8 в сочетании с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic и полным приводом.

motor.ru

Выпущенный в 1977 году автомобиль сохранил стандартную золотисто-белую окраску с заводской графикой, а комплексная реставрация позволяет рассчитывать на хорошую стоимость при продаже, но цена внедорожник, который пустят с молотка в июле на аукционе в Орландо, не названа.

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