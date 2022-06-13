Уникальный внедорожный дом на колесах выставили на продажу

Популярность отдыха на природе, куда туристы выбираются на своих автомобилях, в последние годы растёт, но это увлечение появилось не сегодня. Ещё в прошлом веке все, у кого были собственные машины, охотно путешествовали, а дома на колёсах появлялись на базе самых разных моделей. Например, внедорожник Chevrolet K5 Blazer в свое время был превращен сразу в два кемпера — Chevrolet Blazer Chalet и GMC Jimmy Casa Grande. Последних за 1967-1977 годы было сделано всего 225 штук и один из автомобилей выставили на продажу.

Партнёром General Motors по проекту стал известный производитель кемперов Chinook, который помог сделать стекловолоконный модуль, заменивший стандартную заднюю часть кузова. За спинками передних сидений фактически организовали полноценный жилой отсек с трансформируемыми в кровать сиденьями и обеденным столом.

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В Casa Grande также есть просторная кухня с двухконфорочной плитой и раковиной из нержавеющей стали с электрическим насосом, а также резервуар для воды на 22,7 литра. Предусмотрены обогреватель и дополнительный холодильник, большой шкаф для хранения вещей и подъемная крыша, которая позволяет салону иметь высоту более 182 сантиметров.

Конкретный экземпляр кемпера, который появился на аукционе Mecum Auction, оснащен 6,6-литровым двигателем V8 в сочетании с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Turbo Hydra-Matic и полным приводом.

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