Китайский филиал компании Ford выпустил «заряженный» седан Focus S Edition. Дебют приурочен к плановому обновлению семейства Focus — в ходе рестайлинга изменилась внешность, на смену трёхцилиндровому турбомотору 1.5 пришла «турбочетвёрка» того же объёма, 8-скоростной «автомат» уступил место 6-ступенчатой автоматической трансмиссии. С места до 100 километров в час новинка разгоняется за 7,9 секунды — на секунду быстрее предшественника.

Фото: © Ford Focus S Edition © Ford Focus S Edition

Главный маркер Focus S Edition — особая ливрея. Основной синий цвет такой же, как у предыдущего Focus RS, но вдоль порогов и поперёк капота добавили чёрные наклейки. Кроме того, спойлер на крышке багажника затянут в чёрный, а сиденья украшены синей, а не красной прострочкой и логотипами S Edition.

В остальном исполнение S Edition повторяет обычные обновлённые Focus S-Line для китайского рынка. Есть агрессивный обвес, 18-дюймовые легкосплавные диски, красные тормозные суппорты, заниженная на сантиметр подвеска, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости и специальные амортизаторы. Турбомотор выдаёт 177 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент кратковременно достигает 270 Нм.

В Поднебесной Ford Focus ST-Line могут быть и хэтчбеками, и седанами, но пятидверке модификация S Edition почему-то не положена. Покупатели спецверсии получат свои машины раньше — старт продаж запланирован на 25 июня. Цены пока не объявлены, но едва ли новинка будет существенно дороже 150 тысяч юаней (эквивалент 1,3 миллиона рублей).