Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» — внедорожника Compact Cruiser EV. Мельком разработку показали в декабре 2021 года, и экстерьер так понравился жюри конкурса Car Design Award 2022, что Toyota Compact Cruiser EV получила награду за лучший дизайн в категории концептуальных автомобилей. В честь этого события японцы показали новые фотографии и компьютерные рендеры концептуального вездехода.

Фото: © Toyota Compact Cruiser EV © Toyota Compact Cruiser EV

Внешне Toyota Compact Cruiser EV напоминает классические рамные «Крузаки» или до сих пор выпускающийся FJ Cruiser. У прототипа электромобиля солидный дорожный просвет, нарочито незамысловатые диски, практичный пластиковый обвес по периметру и небольшие свесы. Сверху есть специальный багажник для сноубордов, сбоку лестница, днище укрыто стальными листами.

Toyota говорит, что целевая аудитория будущего Compact Cruiser — молодые городские жители, которым нравится активный отдых на свежем воздухе. О технике ничего не сказано, но если электровнедорожник станет серийным, то его наверняка разработают вокруг платформы eTNGA, а двухмоторная полноприводная силовая установка будет единственно возможным вариантом.

Toyota Compact Cruiser EV

Toyota Compact Cruiser EV

Toyota Compact Cruiser EV