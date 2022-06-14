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12 минут назад

Новости автомира: Представительствам грузовых Volvo и Mercedes-Benz грозит уголовная ответственность в России

Motor.ruиещё 2

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить представительства грузовых автоконцернов Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, и, при необходимости, привлечь их руководителей к уголовной ответственности. Кроме того, ОПИ предлагает «взять под контроль» запчасти на российских складах этих компаний, выяснила газета «Известия».

Volvo и Mercedes-Benz грозит уголовная ответственность
Фото: Motor.ruMotor.ru

В начале весны крупнейшие иностранные автоконцерны приостановили поставки машин и запчастей в Россию. К таковым относятся и производители грузовиков, включая Volvo, Mercedes-Benz и Scania. Как сообщают «Известия», заморозкой импорта дело не ограничилось, и они также «отказываются проводить сервисное обслуживание ранее реализованных грузовиков», что, в свою очередь, угрожает безопасности водителей и пассажиров.

В ОПИ называют это решение «противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций» и подчеркивают, что оно влечет за собой «чрезвычайно негативные последствия для рынка и безопасности дорожного движения». В письмах, направленных Генпрокуратуру и МВД, организация отмечает, что действия концернов «привели к многократному росту цен на еще оставшиеся у дилеров грузовые автомобили, запчасти, техническое обслуживание и ремонт, и из-за этого увеличилась себестоимость грузоперевозок по России».

Некоторые грузовики иностранных брендов производили на российских заводах, которые в настоящее время простаивают. Это, как отмечают в ОСМ, приводит к уменьшению налоговых поступлений в бюджет и безработице. Организация призывает силовые структуры «оперативно повлиять на эту ситуацию».

Автоновости,Volvo,Mercedes-Benz,
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