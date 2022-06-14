«АвтоВАЗ» опроверг фейки о возрождении «Лада Самара»

«АвтоВАЗ» не собирается возрождать модель «ВАЗ-2115» («Лада Самара»), которая выпускалась на предприятии с 1997 по 2012 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе автозавода.

Фото: Lada Lada

«Конечно это фантазии, никакой связи тут с нами нету. Никакой», — заверил «Газету.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Ранее в СМИ появились публикации с дизайнерскими эскизами якобы возрожденного седана «ВАЗ-2115», который может быть представлен «АвтоВАЗом» в 2023 году. При этом утверждалось, что россиянам автомобиль обойдется дешевле актуальной Lada Granta из-за отсутствия некоторых опций, например, гидроусилителя руля, кондиционера и магнитолы. По мнению авторов скетчей, возрожденная «Самара» способна удовлетворить запрос отечественного рынка на бюджетные автомобили.