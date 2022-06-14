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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» опроверг фейки о возрождении «ВАЗ-2115»

Газета.Ruиещё 2

«АвтоВАЗ» не собирается возрождать модель «ВАЗ-2115» («Лада Самара»), которая выпускалась на предприятии с 1997 по 2012 год. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе автозавода.

«АвтоВАЗ» опроверг фейки о возрождении «Лада Самара»
Фото: LadaLada

«Конечно это фантазии, никакой связи тут с нами нету. Никакой», — заверил «Газету.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Ранее в СМИ появились публикации с дизайнерскими эскизами якобы возрожденного седана «ВАЗ-2115», который может быть представлен «АвтоВАЗом» в 2023 году. При этом утверждалось, что россиянам автомобиль обойдется дешевле актуальной Lada Granta из-за отсутствия некоторых опций, например, гидроусилителя руля, кондиционера и магнитолы. По мнению авторов скетчей, возрожденная «Самара» способна удовлетворить запрос отечественного рынка на бюджетные автомобили.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в ближайшее время приступит к серийному выпуску спортивной версии Lada Granta Drive Active в упрощенном варианте.

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