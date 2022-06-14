Aвтопром Японии подсчитывает убытки от потери рынка России

Санкции, запрещающие поставлять в Россию автомобили из Японии, сильно ударили по японскому автопрому, вызвав огромные убытки. Об этом сообщает издание Autocar Japan.

Фото: Росстандарт Росстандарт

Отмечается, что cотни тысяч автомобилей, которые произведены в Японии, теперь недоступны российским покупателям и автоконцерны сейчас подсчитывают убытки.

Автомобильные бренды Nissan, Mitsubishi, Toyota и Mazda занимались выпуском машин на российских автозаводах, а также экспортом в РФ. Автопроизводители надеются, что украинский конфликт разрешится, после чего японский автопром вернется в Россию.

О том, что Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений, стало известно в конце марта.