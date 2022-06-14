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26 минут назад

Новости автомира: автопром Японии подсчитывает убытки от потери рынка России

Газета.Ruиещё 1

Санкции, запрещающие поставлять в Россию автомобили из Японии, сильно ударили по японскому автопрому, вызвав огромные убытки. Об этом сообщает издание Autocar Japan.

Aвтопром Японии подсчитывает убытки от потери рынка России
Фото: РосстандартРосстандарт

Отмечается, что cотни тысяч автомобилей, которые произведены в Японии, теперь недоступны российским покупателям и автоконцерны сейчас подсчитывают убытки.

Автомобильные бренды Nissan, Mitsubishi, Toyota и Mazda занимались выпуском машин на российских автозаводах, а также экспортом в РФ. Автопроизводители надеются, что украинский конфликт разрешится, после чего японский автопром вернется в Россию.

О том, что Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений, стало известно в конце марта.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что японские власти будут внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и фи

Автоновости,Mazda,Nissan,Toyota,Mitsubishi,
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