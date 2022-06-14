Специализирующийся на новостях «АвтоВАЗа» паблик «ВКонтакте» Avtograd news рассказал, что продажи Lada «идут со скрипом». Паблик ссылается на дилера Lada.

Менеджеры рассказали Avtograd news, что многие сотрудники «АвтоВАЗа» отказываются выкупать машины, несмотря на скидки по корпоративным программам.

«Непосредственно у этого дилера заводчане приобретают машины по спискам предприятия», - подчеркнули авторы паблика.

СМИ сообщали, что во второй половине июня «АвтоВАЗ» планирует выпустить первый автомобиль после простоя. Сообщалось, что это будет Lada в упрощенной комплектации - без ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

8 июня в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска «упрощенной» Lada Granta Classic 2022 модельного года. В компании подчеркнули, что эта Lada Granta станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке.

В упрощенной комплектации Lada Granta сохранились электростеклоподъемники и электроусилитель руля.