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2 часа назад

Новости автомира: в Сети показали новый компактный внедорожник Jeep

ПроКроссовер.ру

Jeep тестирует новый внедорожник, который должен стать самым маленьким и, возможно, самым дешевым внедорожником компании на сегодняшний день. Остается неясным, где была сделана фотография, но источник считает, что это первый полностью электрический автомобиль Jeep, разработанный с нуля с учетом аккумуляторной трансмиссии. Нам также сообщили, что производство может начаться в четвертом квартале этого года.

В Сети показали новый компактный внедорожник Jeep
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

На самом деле, единственное свидетельство, которое мы имеем, говорящее в пользу того, что этот автомобиль является джипом, заключается в том, что он очень похож на автомобиль, который Jeep анонсировал на официальных рендерах еще в марте. Что касается названия, по слухам, автопроизводитель называет новую модель «Jeep Junior», но намеревается переименовать ее в «Jeepster», когда она пойдет в производство.

Еще одно предположение заключается в том, что он может поступить в продажу в двух вариантах: ДВС (компактный турбодвигатель) и гибридный (будь то мягкий или PHEV). Полный привод, вероятно, не будет востребован в первом поколении. Ожидается, что производство будет осуществляться на заводах Stellantis в Польше и Индии. Его клон Alfa Romeo может появиться позже.

Автоновости,Alfa Romeo,Jeep,
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