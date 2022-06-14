В Сети показали новый компактный внедорожник Jeep

Jeep тестирует новый внедорожник, который должен стать самым маленьким и, возможно, самым дешевым внедорожником компании на сегодняшний день. Остается неясным, где была сделана фотография, но источник считает, что это первый полностью электрический автомобиль Jeep, разработанный с нуля с учетом аккумуляторной трансмиссии. Нам также сообщили, что производство может начаться в четвертом квартале этого года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

На самом деле, единственное свидетельство, которое мы имеем, говорящее в пользу того, что этот автомобиль является джипом, заключается в том, что он очень похож на автомобиль, который Jeep анонсировал на официальных рендерах еще в марте. Что касается названия, по слухам, автопроизводитель называет новую модель «Jeep Junior», но намеревается переименовать ее в «Jeepster», когда она пойдет в производство.