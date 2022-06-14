Москвичам напомнили еще одно условие для эвакуации автомобиля

«Некоторые недобросовестные водители используют противозаконный "лайфхак": они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать. Это важно для безопасности участников дорожного движения и пешеходов», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, с начала текущего года более тысячи автомобилей без номеров были припаркованы не по правилам и могли стать причиной ДТП, из-за чего были отправлены на штрафстоянку. В таком случае владельцам машин не только грозит штраф, но и предстоит длительный поиск своего транспортного средства, поскольку опознать без регистрационных знаков его сложнее.