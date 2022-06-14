Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Москвичей предупредили об эвакуации автомобилей со снятыми номерами

Мослентаиещё 2

Об эвакуации автомобилей без их идентификации из-за снятых номеров предупредили москвичей в Telegram-канале столичного Дептранса.

Москвичам напомнили еще одно условие для эвакуации автомобиля
Фото: ТАССТАСС

«Некоторые недобросовестные водители используют противозаконный "лайфхак": они паркуются не по правилам и снимают номера, чтобы их машину не эвакуировали. Но нет: эвакуаторы "Московского паркинга" по решению ГИБДД или МАДИ перемещают нарушителей на спецстоянки, даже если их нельзя идентифицировать. Это важно для безопасности участников дорожного движения и пешеходов», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, с начала текущего года более тысячи автомобилей без номеров были припаркованы не по правилам и могли стать причиной ДТП, из-за чего были отправлены на штрафстоянку. В таком случае владельцам машин не только грозит штраф, но и предстоит длительный поиск своего транспортного средства, поскольку опознать без регистрационных знаков его сложнее.

«Даже если с парковкой проблем нет, такую машину могут забрать по решению Антитеррористической комиссии Москвы для проверки ГИБДД: есть риск, что авто без номеров причастно к криминалу», — предупреждает Дептранс.

Ранее столкновение автомобиля со служебным мотоциклом ГИБДД попало на видео. По данным ГАИ, пострадал только полицейский. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители