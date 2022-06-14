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57 минут назад

Новости автомира: Jeep не спешит отправлять в отставку Grand Cherokee предыдущего поколения

Motor.ru

Портал Car and Driver обнаружил, что Jeep до сих пор не отправил в отставку Grand Cherokee предыдущего поколения WK2, хотя еще в прошлом году ему на смену пришла модель новой генерации. Предыдущий Grand Cherokee в строю с 2010 года, однако к концу жизненного цикла некогда обширную гамму двигателей сократили до одного-единственного «атмосферника» V6 серии Pentastar. Внедорожник доступен с безальтернативным восьмидиапазонным автоматом, зато можно выбрать между заднеприводной и полноприводной модификациями.

Jeep не спешит отправлять в отставку Grand Cherokee
Фото:  Jeep Jeep

На официальном сайте автопроизводителя Grand Cherokee по-прежнему присутствует, и сколько модель еще будет выпускаться, неизвестно. Журналисты предполагают, что внедорожник поколения WK2 может остаться в линейке не только до конца нынешнего года, но и в 2023-м. Цены на модель стартуют с отметки 37 375 долларов (2,1 миллиона рублей по нынешнему курсу), что на 1,3 тысячи долларов (780 тысяч рублей) дешевле нового Grand Cherokee.

В США внедорожник пятого поколения (серия WL) дебютировал в январе 2021 года и предлагается в трех версиях — с «шестеркой» Pentastar 3.6 (294 силы), V8 5.7 Hemi (362 силы) и гибридной установкой на базе «турбочетверки» 2.0, как у Wrangler 4xe.

Новинка была обещана и россиянам, причем как в обычной, так и в удлиненной версии с тремя рядами сидений. Однако в начале весны импорт новых автомобилей в страну приостановили.

Автоновости,Jeep,
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