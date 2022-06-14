Остановка на вафельной разметке не гарантирует наказания

Остановка автомобиля на так называемой вафельной разметке во время переключения светофора еще не повод для штрафа. На днях административное дело за такую остановку было прекращено в связи с отсутствием состава административного нарушения.

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Но обо всем подробнее. Еще в 2017 году в Правилах дорожного движения появился термин "вафельная разметка". Она наносится на перекрестках для того, чтобы камерам было легче распознать, стоит ли автомобиль на перекрестке, перекрывая поперечное движение. А также же для того, чтобы водители четко видели, на какой перекресток им выезжать не стоит, если на нем образовался затор. Такая разметка начала очень активно наноситься на все перекрестки подряд, а не только на проблемные. При этом в СМИ активно проводилась главная мысль: любая остановка на такой разметке карается штрафом.

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По всей видимости, именно такая активная пропаганда послужила основным поводом для водителей не обжаловать предъявленное им нарушение. Случаев таких до недавнего времени не было. Но повод для обжалования есть.

Инфографика РГ

Дело в том, что в Правилах дорожного движения отсутствует категорический запрет останавливаться на вафельной разметке. Кодекс об административных правонарушениях также не содержит наказания за остановку на данной разметке. Тем, кого на ней поймали, предъявляется часть 1 статьи 12.13 КоАП. Она подразумевает наказание за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Карается это штрафом в тысячу рублей.

Ключевое слово здесь - "поперечное". То есть там, где в поперечном направлении проехать нельзя, автомобиль не может создавать помехи, даже если стоит на этой разметке.

Стоит вспомнить пункт правил 13.2, нарушение которого вменяется при вынесении штрафа по данной статье. Он четко прописывает, что запрещается выезд на перекресток, если впереди образовался затор. Но только в том случае, если такой выезд создаст проблемы именно для поперечного движения транспорта. При этом за исключением поворота направо или налево.

То есть подробное разбирательство в правилах показывает, что не каждый случай остановки на так называемой вафельной разметке - нарушение. И это удалось доказать.

Остановка на злосчастной разметке произошла на перекрестке Котельнической и Устьинской набережных. Водитель готов был согласиться, что нарушил. Если бы не одно "но". Он не мог создать помех автомобилям, двигавшимся в поперченном направлении. Просто потому, что они не могли в этом направлении двигаться. Они могли только поворачивать направо. И водитель решил оспорить штраф.

В ГИБДД аргументы, изложенные в жалобе, оценили и признали, что автомобиль действительно не создавал помех для движения транспорта в поперечном направлении. И поэтому штраф был отменен, а производство по делу прекращено.

По словам адвоката Льва Воропаева, сотрудники ГИБДД приняли единственно возможное решение. За саму вафельную разметку ответственности у нас не предусмотрено. Она предусмотрена только за создание помех для движения в поперченом направлении. Раз таких помех не было создано, то штраф был отменен и дело прекращено.