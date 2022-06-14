Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
26 минут назад

Новости автомира: В сети показали новый микроавтобус Lada Future образца 2022-2023 года

Южный автомобильиещё 1

Независимый дизайнер Никита Чуйко подготовил для Autonews рендерные изображения микроавтобуса Lada Future образца 2022-2023 модельного года.

В Сети показали микроавтобус Lada Future
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

За основу Никита Чуйко взял микроавтобус Renault Trafic и оформил его в соответствии с икс-стилистикой, которая была разработана еще бывшим дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином. Микроавтобус получил бампер и боковые выштамповки с икс-графикой, рельефный капот, стильные светодиодные фары и фонари.

В салоне такого микроавтобуса могла бы появиться обновленная мультимедийная система EnjoY Pro с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Машина могла бы получить дизельный двигатель рабочим объемом 2 литра с вариантами форсировки на 110, 150 и 170 лошадиных сил. Однако такой микроавтобус — лишь фантазия дизайнера, у АвтоВАЗа нет реальных планов по выпуску такой модели.

Автоновости,Renault Trafic,Renault,Lada,Стив Маттин,Apple,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители