В Сети показали микроавтобус Lada Future

За основу Никита Чуйко взял микроавтобус Renault Trafic и оформил его в соответствии с икс-стилистикой, которая была разработана еще бывшим дизайнером АвтоВАЗа Стивом Маттином . Микроавтобус получил бампер и боковые выштамповки с икс-графикой, рельефный капот, стильные светодиодные фары и фонари.

В салоне такого микроавтобуса могла бы появиться обновленная мультимедийная система EnjoY Pro с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Машина могла бы получить дизельный двигатель рабочим объемом 2 литра с вариантами форсировки на 110, 150 и 170 лошадиных сил. Однако такой микроавтобус — лишь фантазия дизайнера, у АвтоВАЗа нет реальных планов по выпуску такой модели.