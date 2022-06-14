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1 час назад

Новости автомира: "Белшина" может стать основным поставщиком АвтоВАЗа

Российская Газета

Тольятти посетила делегация из Бобруйска, которую возглавлял мэр города Александр Студнев. В рамках визита была затронута тема прерванного сотрудничества "Белшины" и АвтоВАЗа по поставке комплектов резины на конвейер завода. В будущем оно может быть возобновлено.

"Белшина" может стать основным поставщиком АвтоВАЗа
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

В составе белорусской делегации также был Сергей Остапец, заместитель гендиректора "Белшины" по коммерческим вопросам, который сообщил, что в настоящее время 80% сырьевых потребностей шинного завода в Бобруйске обеспечивает "Тольяттикаучук".

"Мы готовы продолжить и другое сотрудничество, которое, к сожалению, закончилось год назад. Я говорю о поставке наших шин на конвейер Волжского автозавода. Поэтому просим вашего содействия в решении этого вопроса", - цитирует обращение Остапца к главе города Тольятти Николаю Ренцу газета "Вольный город".

Ренц ответил, что этот вопрос уже обсуждался с вице-президентом АвтоВАЗа по этому вопросу:

"Не знаю всех нюансов, касающихся цен и технических характеристик, но встречу с представителями ВАЗа вам организовали. По секрету скажу: они сейчас активно с Казанью работают в плане поставки шин, так что придется вам немного потолкаться".

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает упрощённые версии Lada Granta, которые будут продаваться по меньшей цене, чем более оснащённые аналоги, которые собирались до кризиса. Производство возобновилось 8 июня 2022 года.

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