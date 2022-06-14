УАЗ займётся выпуском упрощённых внедорожников

Производство упрощённых «Патриотов» и «Буханок» должно начаться в июле, сообщает «Газета.ру».
Несколько дней назад АвтоВАЗ начал делать «Гранты» без АБС, подушек и с моторами старого экологического стандарта, а скоро свои машины упростит и Ульяновский автозавод. Предприятие не уходило в простой, но, так же как и другие заводы, испытывает проблемы с поставками импортных комплектующих.
Уже в июле УАЗ планирует запустить производство «Патриотов» без антиблокировочной системы тормозов, также этой опции лишатся пассажирские версии «Буханки» (на грузовые варианты АБС не ставят и сейчас). Будут ли другие упрощения в конструкции — пока неизвестно.
Выпуск машин без современных систем безопасности стал возможен после того, как правительство России отменило строгие требования к конструкции автомобилей.
Ульяновский завод планирует найти нового поставщика АБС вместо компании Bosch, прекратившей работу в России, но на замену компонентов может уйти до года.