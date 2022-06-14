До 100 тысяч: в России поднимут штраф за вождение без прав

Штраф за вождение без прав повысится до 100 тыс. рублей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Дума ТВ».
Первый штраф за езду без водительских прав составит 50 тыс. рублей, второй - 100 тыс. При дальнейшем нарушении планируется заводить уголовное дело.
Яровая отметила, что по поручению Вячеслава Володина в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая разработала законопроект, ужесточающий наказание для лиц, ранее лишенных прав на управление ТС.
В настоящее время за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.
Ранее сообщалось, что с лета в России начали действовать новые нормативные акты, которые затрагивают автовладельцев. В частности, изменения касаются в первую очередь автоматического списания штрафов, выписанных ГИБДД. Так, нарушителями правил дорожного движения больше не будут накапливаться штрафы. Принятые поправки Госдумой предусматривают возможность принятия в автоматическом режиме решение ФССП по вопросам наложения и снятия арестов на заработок или иных доходы должников. Таким образом, штрафы будут списываться автоматически.