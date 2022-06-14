До 100 тысяч: в России поднимут штраф за вождение без прав

Штраф за вождение без прав повысится до 100 тыс. рублей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Дума ТВ».

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Первый штраф за езду без водительских прав составит 50 тыс. рублей, второй - 100 тыс. При дальнейшем нарушении планируется заводить уголовное дело.

Яровая отметила, что по поручению Вячеслава Володина в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая разработала законопроект, ужесточающий наказание для лиц, ранее лишенных прав на управление ТС.

В настоящее время за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.