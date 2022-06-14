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45 минут назад

Новости автомира: в России поднимут штраф за вождение без прав

Лера Букина

Штраф за вождение без прав повысится до 100 тыс. рублей. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Дума ТВ».

До 100 тысяч: в России поднимут штраф за вождение без прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый штраф за езду без водительских прав составит 50 тыс. рублей, второй - 100 тыс. При дальнейшем нарушении планируется заводить уголовное дело.

Яровая отметила, что по поручению Вячеслава Володина в Госдуме создана межфракционная рабочая группа, которая разработала законопроект, ужесточающий наказание для лиц, ранее лишенных прав на управление ТС.

В настоящее время за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей, а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.

Ранее сообщалось, что с лета в России начали действовать новые нормативные акты, которые затрагивают автовладельцев. В частности, изменения касаются в первую очередь автоматического списания штрафов, выписанных ГИБДД. Так, нарушителями правил дорожного движения больше не будут накапливаться штрафы. Принятые поправки Госдумой предусматривают возможность принятия в автоматическом режиме решение ФССП по вопросам наложения и снятия арестов на заработок или иных доходы должников. Таким образом, штрафы будут списываться автоматически.

Автоновости,Вячеслав Володин,Ирина Яровая,ФССП России,ГИБДД,Госдума,
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