Штраф за вождение без прав вырастает до 100 тыс. рублей

«Теперь в соответствии с законом и нашими поправками для лиц, которые повторно появляются на дороге в качестве лица управляющего транспортным средством без законных на то оснований, будет применяться повышенная форма административной ответственности. Мы устанавливаем для таких субъектов штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей», — пояснила Ирина Яровая.