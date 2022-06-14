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1 час назад

Новости автомира: штраф за вождение без прав вырастает до 100 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 2

В Госдуме межфракционная рабочая группа разработала законопроект, ужесточающий наказание для лиц, ранее лишенных прав на управление автомобилем. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Штраф за вождение без прав вырастает до 100 тыс. рублей
Фото: Владимир Смирнов/ ТАССВладимир Смирнов/ ТАСС

«Теперь в соответствии с законом и нашими поправками для лиц, которые повторно появляются на дороге в качестве лица управляющего транспортным средством без законных на то оснований, будет применяться повышенная форма административной ответственности. Мы устанавливаем для таких субъектов штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей», — пояснила Ирина Яровая.

Сейчас за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб., а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.

Автоновости,Ирина Яровая,Госдума,
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