Штраф за вождение без прав вырастает до 100 тыс. рублей

В Госдуме межфракционная рабочая группа разработала законопроект, ужесточающий наказание для лиц, ранее лишенных прав на управление автомобилем. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«Теперь в соответствии с законом и нашими поправками для лиц, которые повторно появляются на дороге в качестве лица управляющего транспортным средством без законных на то оснований, будет применяться повышенная форма административной ответственности. Мы устанавливаем для таких субъектов штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей», — пояснила Ирина Яровая.
Сейчас за управление транспортным средством водителем, лишенным прав, при первом нарушении предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб., а также административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов.