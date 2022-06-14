Проезд по мосту из России в Китай сделают бесплатным до августа

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур будет пропускать транспорт бесплатно до августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на правительство Амурской области.
«Международный мост через Амур работает. До августа проезд по мосту бесплатный. Сейчас на пункте пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган установлен 16-часовой режим работы, с 8 до 24 часов по амурскому времени. При увеличении грузооборота рассмотрим и переход на круглосуточный режим», — сообщил губернатор Василий Орлов.
Мост между Благовещенском и китайским Хэйхэ был открыт 10 июня. С этого момента по нему проехало уже более 20 транспортных средств. В связи с карантином в Китае, в настоящее время по мосту передвигается только российский транспорт, который работает как на экспорт, так и на импорт.
Напомним, строительство моста началось в 2014 году. Его длина составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Изначально запуск движения по нему планировался в августе прошлого года. Из-за карантинных ограничений пока он будет обслуживать только грузовики. В сентябре прошлого года правительство Приамурья сообщило о расценках. Максимальный размер платы за проезд по мосту составит чуть более 9 тыс. рублей.