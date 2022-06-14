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3 часа назад

Новости автомира: проезд по мосту из России в Китай сделают бесплатным до августа

Елена Прошина

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур будет пропускать транспорт бесплатно до августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на правительство Амурской области.

Проезд по мосту из России в Китай сделают бесплатным до августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международный мост через Амур работает. До августа проезд по мосту бесплатный. Сейчас на пункте пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган установлен 16-часовой режим работы, с 8 до 24 часов по амурскому времени. При увеличении грузооборота рассмотрим и переход на круглосуточный режим», — сообщил губернатор Василий Орлов.

Мост между Благовещенском и китайским Хэйхэ был открыт 10 июня. С этого момента по нему проехало уже более 20 транспортных средств. В связи с карантином в Китае, в настоящее время по мосту передвигается только российский транспорт, который работает как на экспорт, так и на импорт.

Напомним, строительство моста началось в 2014 году. Его длина составляет более 2,2 км, 309 м из них приходится на российскую сторону. Изначально запуск движения по нему планировался в августе прошлого года. Из-за карантинных ограничений пока он будет обслуживать только грузовики. В сентябре прошлого года правительство Приамурья сообщило о расценках. Максимальный размер платы за проезд по мосту составит чуть более 9 тыс. рублей.

Автоновости,Василий Орлов,
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