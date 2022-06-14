Фото дня: Chevrolet показала конкурента Ford Mustang Mach-E

Компания Chevrolet опубликовала первую официальную фотографию нового электрического Blazer EV, который дебютирует 18 июля, а в продажу поступит следующей весной. На снимке запечатлена «заряженная» версия модели с приставкой SS, которая отличается спортивном декором и, предположительно, мощной установкой, хотя технические характеристики пока держат в секрете. По неофициальным данным, новинке прочат два электромотора суммарной мощностью более 500 лошадиных сил.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Американская марка возродила название Blazer почти четыре года назад: до 2011 года под ним продавался внедорожник, а в 2018 году оно досталось новому кроссоверу, построенному на той же платформе, что и Cadillac XT5. Пока модель представлена только с обычными двигателями внутреннего сгорания, двухлитровой «турбочетверкой» и «атмосферником» V6 на 3,6 литра, а привод может быть передним либо полным. Однако уже в следующем году семейство пополнится электромобилем.

Об электрическом Blazer EV известно, что его дизайн практически создали «с нуля» и потому он отличается от бензинового варианта: у него новая оптика, иначе выполнены задние стойки и по-другому оформлена радиаторная решетка. Основным конкурентом батарейного Blazer станет Ford Mustang Mach-E, а SS-версии предстоит побороться за покупателя с Mustang Mach-E GT.