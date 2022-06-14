Bentley представила новый седан

Для клиентов Bentley, которые не хотят просто ездить на заднем сиденье, представленный 2023 Flying Spur S будет как нельзя кстати. Его доступные 542-сильные двигатели V-8 с двойным турбонаддувом и подключаемые гибридные силовые агрегаты мощностью 536 л.с. такие же, как и на других Flying Spurs, и это первый раз, когда Bentley с S-маркировкой предлагается в качестве гибрида.

Flying Spur S можно узнать по отсутствию внешнего хрома. Вместо этого его большой кузов может похвастаться большим количеством глянцевого черного цвета на решетке радиатора, нижней части передней панели, корпусах зеркал и оконной рамке. Передние фары и задние фонари также получили темные оттенки, которые вносят свой вклад в новый стиль. Единственные хромированные детали, которые остались, — это значок Bentley и надпись на крышке багажника.