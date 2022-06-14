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6 минут назад

Новости автомира: Компания Bentley представила новый седан Bentley Flying Spur в версии S 2023 года

ПроКроссовер.ру

Для клиентов Bentley, которые не хотят просто ездить на заднем сиденье, представленный 2023 Flying Spur S будет как нельзя кстати. Его доступные 542-сильные двигатели V-8 с двойным турбонаддувом и подключаемые гибридные силовые агрегаты мощностью 536 л.с. такие же, как и на других Flying Spurs, и это первый раз, когда Bentley с S-маркировкой предлагается в качестве гибрида.

Bentley представила новый седан
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Flying Spur S можно узнать по отсутствию внешнего хрома. Вместо этого его большой кузов может похвастаться большим количеством глянцевого черного цвета на решетке радиатора, нижней части передней панели, корпусах зеркал и оконной рамке. Передние фары и задние фонари также получили темные оттенки, которые вносят свой вклад в новый стиль. Единственные хромированные детали, которые остались, — это значок Bentley и надпись на крышке багажника.

Внутри Flying Spur S доступен в двухцветной цветовой гамме, сочетающей в себе кожу и материал из искусственной замши. Его сиденья можно заказать со стеганой прострочкой, а стандартную вышивку «S» на подголовниках можно заменить крылатым логотипом Bentley без дополнительной платы. 23 июня стартует Фестиваль скорости в Гудвуде 2022 года, на котором будут представлены модели Flying Spur S и Continential GT S. Обе машины примут участие в соревнованиях по подъему на холм, а также будут выставлены в паддоке .

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