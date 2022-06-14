Toyota в деталях раскрыла новый компактный внедорожник

В конце прошлого года Toyota представила 16 концептов электрических моделей, которые появятся в последующие годы в серийном исполнении под брендами Toyota и Lexus.

Фото: Toyota Toyota

Одним из них был Compact Cruiser EV. Из-за того, что на стенде было много автомобилей, представить полноценные фото каждого компания не смогла, что теперь исправляет центр разработки Toyota Europe Design из Ниццы, Франция.

В облике Compact Cruiser EV безошибочно угадывается FJ Cruiser, но дизайнеры переосмысливали не только его, но и вдохновлялись первым "Ленд Крузером". Тот, кто следит за новинками компании более пристально, тот может вспомнить концепт 2017 года под названием F4-X, и новый Compact Cruiser EV можно назвать его прочтением в соответствии с нынешней повесткой дня.

Toyota

Compact Cruiser EV ориентирован на молодых миллениалов, проживающих в городе, но которым нравится бывать на природе, проводить время за городом. Пока у Toyota есть одна платформа для электрокаров - e-TNGA, и, скорее всего, серийный Compact Cruiser EV будет создаваться на ней. Это означает, что реализовать систему полного привода на компактном внедорожнике не составит труда.

Саймон Хамфрис, старший генеральный менеджер Toyota Design, охарактеризовал Compact Cruiser EV как прекрасное средство выражения индивидуальности владельца и его стиля жизни. По словам Хамфриса, период, когда клиенты захотят, чтобы электрокар был не только проявлением заботы об экологии и экономии, наступит после первоначальной фазы - знакомством с этим видом транспорта.

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