Cupra анонсирует внедорожник Terramar с подключаемой гибридной версией

Cupra, бывшее подразделение Seat, которое в последнее время стремилось стать популярным независимым брендом, провело мероприятие под названием Unstoppable Impulse, посвященное анонсу нового среднеразмерного кроссовера Terramar.

Фото: Cupra Cupra

Официально автомобиль станет техническим клоном Audi Q3 следующего поколения и будет производиться на заводе Volkswagen в Венгрии. Его длина составит 4,5 метра, а опциональная гибридная версия с подключаемым модулем будет доступна с запасом хода 100 км на полностью электрическом ходу.