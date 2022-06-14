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1 час назад

Новости автомира: Cupra анонсирует внедорожник Terramar с подключаемой гибридной версией

ПроКроссовер.ру

Cupra, бывшее подразделение Seat, которое в последнее время стремилось стать популярным независимым брендом, провело мероприятие под названием Unstoppable Impulse, посвященное анонсу нового среднеразмерного кроссовера Terramar.

Cupra анонсирует внедорожник Terramar с подключаемой гибридной версией
Фото: CupraCupra

Официально автомобиль станет техническим клоном Audi Q3 следующего поколения и будет производиться на заводе Volkswagen в Венгрии. Его длина составит 4,5 метра, а опциональная гибридная версия с подключаемым модулем будет доступна с запасом хода 100 км на полностью электрическом ходу.

Двигаясь в будущее, серия Terramar будет постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания в пользу полной электрификации, которая по-прежнему запланирована на 2030 год.

Автоновости,Audi Q3,SEAT,Audi,Volkswagen,
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