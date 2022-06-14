Cupra анонсирует внедорожник Terramar с подключаемой гибридной версией

Cupra, бывшее подразделение Seat, которое в последнее время стремилось стать популярным независимым брендом, провело мероприятие под названием Unstoppable Impulse, посвященное анонсу нового среднеразмерного кроссовера Terramar.
Официально автомобиль станет техническим клоном Audi Q3 следующего поколения и будет производиться на заводе Volkswagen в Венгрии. Его длина составит 4,5 метра, а опциональная гибридная версия с подключаемым модулем будет доступна с запасом хода 100 км на полностью электрическом ходу.
Двигаясь в будущее, серия Terramar будет постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания в пользу полной электрификации, которая по-прежнему запланирована на 2030 год.