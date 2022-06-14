Названа еще одна модель Lada, которая получит «антикризисную» версию

Появилась информация о грядущем упрощении полурамника ВИС-2349, построенного на базе Lada Granta. Drom.ru со ссылкой на телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщает, что следом за «антикризисной» легковушкой, сборка которой стартовала 8 июня, будет упрощен и фургон на ее базе, выпуском которого занимается дочерняя компания АвтоВАЗа «ВИС-Авто». Фургон, как и стандартная Гранта, останется без единственного эйрбега, SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС и ABS, а экологический класс понизят до Евро-2.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Тольяттинская фирма «ВИС-Авто» выпускает не только грузовые версии Granta, но и других моделей Lada (например, Niva Legend и Largus), которые, с большой долей вероятности, в будущем тоже получат упрощенную модификацию. Скорее всего, они будут стоить несколько дешевле, как и в случае с пассажирскими легковушками. Пока же фургон ВИС-2349 на базе Гранты оценивается в миллион рублей.

Днем ранее появилась неофициальная информация о ценах «антикризисной» Lada Granta, которая получила название Classic'22. Инсайдеры выяснили, что автомобиль без антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности, иммобилайзера и полушек безопасности будет стоить от 675,9 тысячи рублей, что на семь процентов дешевле нынешней Granta Classic с тем же типом кузова.