Такси будут работать по-новому: что ждет водителей и пассажиров

Изменение правил такси-перевозок вышло на уровень Госдумы. Life разбирался, станут ли поездки более безопасными и подорожают ли они.

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В частности, власти РФ могут ввести единый для всех легковых такси принцип расчета оплаты за перевозку. Согласно законопроекту, каждая поездка пассажира в такси будет признаваться публичным договором фрахтования, а плата по этому договору должна начисляться либо службой заказа или компанией-перевозчиком (в этом случае она должна быть оглашена заранее); либо по таксометру, который должен быть установлен в машине и показывать стоимость за единицу пробега и (или) единицу времени. Соответственно, допускается возвращение счетчиков.

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Также предусматривается, что все тарифы должны быть заранее доступны пассажиру.

«При этом допускается, чтобы система тарифов могла отражать стоимость отдельной перевозки исходя из времени суток, дня недели, класса комфортности автомобиля и других значимых параметров, однако в этом случае должны быть указаны все условия применения каждого тарифа», - пишет Life.

В случае принятия данного законопроекта ценовая политика на рынке услуг такси перестанет носить скачкообразный характер, полагает финансовый эксперт группы «Аналитика онлайн» Глеб Задоя.

Разрешение на занятие перевозкой дадут и самозанятым при условии заключения договора со службой заказа такси. У водителя должна быть не только категория B, но и водительский стаж не менее трех лет. Также требуется прохождение аттестации на знание, где на территории субъекта РФ расположены органы власти, памятники истории, больницы и т.д. Кроме того, для работы водителем такси необходимо отсутствие проблем с рядом судимостей.

Законопроект предполагает и новые требования к внешнему виду машин, используемых для перевозок такси. В частности, каждый автомобиль должен иметь на кузове «шашечки» (композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке), а на крыше — оранжевый фонарь. Кроме того, цвет кузова таксомотора устанавливается на законодательном уровне субъекта РФ.

«Такие поправки позволят выключать из работы в такси злостных нарушителей и технически неисправные машины, что является несомненным плюсом прежде всего для перевозимых пассажиров», — заявил сотрудник ГИБДД.

Также перевозчик будет обязан хранить сведения о времени вызова, продолжительности рейса, начальном и конечном пунктах маршрута, а также телефонный номер, с которого вызывали такси. Также в России хотят создать федеральную государственную информационную систему реестров легкового такси, в рамках которой органы исполнительной власти РФ будут иметь возможность формировать несколько видов реестров.

Также власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут вводить свои нормы максимального количества машин такси, которым разрешено действовать на их территории. Кроме того, администрация сможет устанавливать места для предложения услуг такси и особенности организации перевозок такси в аэропортах и на вокзалах.