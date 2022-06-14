Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Петербурге

Производство на заводах компаний Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге предполагается возобновить в случае полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на петербургского губернатора Александра Беглова.

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости» Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое по причине нарушения логистических цепочек», — подчеркнул Беглов.

По словам главы региона, сейчас на территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, нужные для работы автозаводов.

Власти города осуществляют мониторинг ситуации, продолжая взаимодействовать с руководством предприятий.