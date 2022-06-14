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50 минут назад

Новости автомира: заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге могут заработать с восстановлением цепочек поставок

Газета.Ru

Производство на заводах компаний Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге предполагается возобновить в случае полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на петербургского губернатора Александра Беглова.

Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Петербурге
Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое по причине нарушения логистических цепочек», — подчеркнул Беглов.

По словам главы региона, сейчас на территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, нужные для работы автозаводов.

Власти города осуществляют мониторинг ситуации, продолжая взаимодействовать с руководством предприятий.

Точных сроков, когда заводы Toyota, Nissan и Hyundai снова заработают, сейчас нет.

Автоновости,Nissan,Hyundai,Toyota,Александр Беглов,
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