Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Петербурге

Производство на заводах компаний Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге предполагается возобновить в случае полного восстановления цепочек поставок автокомпонентов и оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на петербургского губернатора Александра Беглова.
«Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое по причине нарушения логистических цепочек», — подчеркнул Беглов.
По словам главы региона, сейчас на территорию России не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, нужные для работы автозаводов.
Власти города осуществляют мониторинг ситуации, продолжая взаимодействовать с руководством предприятий.
Точных сроков, когда заводы Toyota, Nissan и Hyundai снова заработают, сейчас нет.