Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota планируют возобновить работу после решения проблем с поставками. Об этом сообщает РИА Новости.
Беглов отметил, что сейчас эти предприятия находятся в простое из-за нарушенных логистических цепочек: в РФ не доставляют оборудование, сырье и комплектующие, необходимые для производства.
«Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», - заявил губернатор.
Он подчеркнул, что владельцы заводов «ведут себя очень достойно», выплачивают сотрудникам 2/3 средней зарплаты и не проводят сокращений.
После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Mercedes, Volkswagen, General Motors, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.
Volkswagen 3 марта объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Работникам предприятий выплачивают компенсацию в размере 2/3 от зарплаты. 25 мая в компании заявили, что Volkswagen не возобновит свое производство в России в ближайшее время и не будет планировать его на 2022 год.
Также в Volkswagen предупредили, что из-за санкций против России, нарушения логистических цепочек и проблемы с поставками увеличатся сроки гарантийного ремонта.