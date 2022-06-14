Nissan, Hyundai и Toyota могут возобновить работу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota планируют возобновить работу после решения проблем с поставками. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Беглов отметил, что сейчас эти предприятия находятся в простое из-за нарушенных логистических цепочек: в РФ не доставляют оборудование, сырье и комплектующие, необходимые для производства.

«Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что владельцы заводов «ведут себя очень достойно», выплачивают сотрудникам 2/3 средней зарплаты и не проводят сокращений.

После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Mercedes, Volkswagen, General Motors, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.

Volkswagen 3 марта объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде. Работникам предприятий выплачивают компенсацию в размере 2/3 от зарплаты. 25 мая в компании заявили, что Volkswagen не возобновит свое производство в России в ближайшее время и не будет планировать его на 2022 год.