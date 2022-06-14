Бастующие дальнобойщики парализовали выпуск Hyundai и Kia

В Южной Корее продолжаются забастовки дальнобойщиков. Акция предсказуемо сказалась на промышленном секторе страны, который испытывает дефицит материалов и комплектующих, доставлявшихся на грузовиках. Водители настроены стоять до конца и добиться выполнения своих требований повышения заработной платы и гарантии её выплат.

Фото: Скриншот с youtube.com Скриншот с youtube.com

На забастовку вышли водители, являющиеся членами профсоюзов. По оценкам Министерства транспорта, в стране 6% водителей большегрузов из 420 тысяч человек состоят в подобных организациях.

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Агентство Reuters сообщает, что в акциях принимают участие не только члены профсоюзов: водители, не входящие в организации, также предпочитают не работать. Тем не менее, бастующие пообещали не препятствовать работе коллег, которые оказались с ними не на одной стороне баррикад. При этом последние испытывают давление и слышат ругательства в свой адрес.

Забастовка дальнобойщиков уже сказывается на экономике страны. Почти недельные волнения и протесты стоили автопромышленности примерно 5,4 тысячи недовыпущенных авто на сумму около 257 млрд вон (по состоянию на воскресенье). Тем не менее, Hyundai и Kia удалось в выходные увеличить объёмы выпуска.

"Из-за забастовки дальнобойщиков в нашем производстве есть некоторые перебои, и мы надеемся, что производство будет нормализовано как можно скорее", - сказал представитель Hyundai в беседе с Reuters.

Крупнейший поставщик автомобильных шин Hankook столкнулся с падением поставок сырья на 50%. В Южной Корее работают SK Innovation, Samsung и LG - компании, производящие аккумуляторные технологии. Один из анонимных источников сообщил, что отгрузка батарей была произведена до начала забастовки, но если волнения продолжаться, то поставки готовой продукции будут пересмотрены.

Дальнобойщики планируют прекратить поставки сырья для полупроводников, производимых в Ульсане, заявил представитель профсоюза Пак Чжон Тэ. Однако, по данным издания, компании, занятые выпуском микросхем, не склонны паниковать, так как имеется определённый запас материалов для продолжения работы.

Также из-за забастовки пострадали нефтехимическая отрасль, сталелитейная компания Posco, добыча цемента.