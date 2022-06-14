В России пропала тяга к «красивым» номерам

Российские автомобилисты все чаще стараются получить более простые регистрационные номера транспортного средства.
Если раньше автовладельцы хотели стать обладателями «красивых» номерных знаков, то теперь такая тенденция пошла на спад. Это наблюдается как в Москве, так и в регионах.
«Сейчас чем круче человек, тем более простые номера он старается получить. То есть с рандомными числами и буквами. BMW с номером 777 уже вызывает в "продвинутых" кругах смех», — сообщил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин NEWS.ru.
Тяга к «красивым» номерам в России пропала. Теперь в приоритете у владельцев транспортных средств самые «простые» регистрационные номера.