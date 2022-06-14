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54 минуты назад

Новости автомира: тяга к «красивым» номерам пропала у российских автомобилистов

Слово и Дело

Российские автомобилисты все чаще стараются получить более простые регистрационные номера транспортного средства.

В России пропала тяга к «красивым» номерам
Фото: ТАССТАСС

Если раньше автовладельцы хотели стать обладателями «красивых» номерных знаков, то теперь такая тенденция пошла на спад. Это наблюдается как в Москве, так и в регионах.

«Сейчас чем круче человек, тем более простые номера он старается получить. То есть с рандомными числами и буквами. BMW с номером 777 уже вызывает в "продвинутых" кругах смех», — сообщил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин NEWS.ru.

Тяга к «красивым» номерам в России пропала. Теперь в приоритете у владельцев транспортных средств самые «простые» регистрационные номера.

Автоновости,BMW,Виктор Похмелкин,
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