Subaru обновила большой кроссовер Ascent

Компания Subaru представила обновлённый Ascent. Кроссовер отличается от предшественника оформлением передка, а также расширенным перечнем стандартного оборудования. Помимо прочего, ему достались функция Cabin Connect, облегчающая общение с пассажирами на третьем ряду, новая система кругового обзора и медиакомплекс Multimedia Plus с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: © Subaru © Subaru

Рестайлинговый Subaru Ascent отличается от предшественника светотехникой, решеткой радиатора и более «агрессивным» оформлением переднего бампера. Воздухозаборники в нижней части сделаны иначе, что, по словам компании, улучшило ток воздуха под днищем и положительно сказалось на аэродинамике. Сзади появились обновленные фонари С-образной формы, так называемые Konoji. Однако покупателей должен больше заинтересовать широкий перечь базового оборудования.

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Например, стандартной для обновленного Ascent стала система EyeSight последнего поколения. У неё увеличен угол обзора, добавлены монокамера для ускорения распознавания велосипедистов и пешеходов и электрический усилитель тормозов. На машинах с контролем слепых зон и полосы движения вдобавок есть система Automatic Emergency Steering, помогающая отруливать от препятствия на скорости до 80 километров в час.

Также кроссовер идет с дисплеем диагональю 11,6 дюйма, поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, фарами с адаптивной подвеской поворотов и автоматическим дальним светом. Новшества — функция Cabin Connect, облегчающая общение с пассажирами на третьем ряду (голос водителя и переднего пассажира транслируется через динамики аудиосистемы Harman Kardon QuantumLogic), и система кругового обзора.