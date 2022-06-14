Стало известно, когда появится упрощенная Lada Niva

После Ladа Granta в упрощенной комплектации Classic '22, аналогичное исполнение получат внедорожник Niva, а также модели Vesta и Largus. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на дилерский центр «АвтоВАЗа».

Фото: Lada Lada

«В июле-августе ждем поставок упрощенных Lada Niva. Только после этого третьим шагом будет начало производства упрощенных Vesta и Largus», — рассказали корреспонденту издания в одном из дилерских центров Lada в Тольятти.

О том, что будут представлять собой упрощенные версии автомобилей Niva, Vesta и Largus, не сообщается.

Ранее «АвтоВАЗ» начала собирать автомобили семейства Lada Granta в упрощенной версии. У таких версий Lada Granta не будет подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP.