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1 час назад

Новости автомира: дилер «АвтоВАЗа» рассказал, когда появится упрощенная Lada Niva

Газета.Ru

После Ladа Granta в упрощенной комплектации Classic '22, аналогичное исполнение получат внедорожник Niva, а также модели Vesta и Largus. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на дилерский центр «АвтоВАЗа».

Стало известно, когда появится упрощенная Lada Niva
Фото: LadaLada

«В июле-августе ждем поставок упрощенных Lada Niva. Только после этого третьим шагом будет начало производства упрощенных Vesta и Largus», — рассказали корреспонденту издания в одном из дилерских центров Lada в Тольятти.

О том, что будут представлять собой упрощенные версии автомобилей Niva, Vesta и Largus, не сообщается.

Ранее «АвтоВАЗ» начала собирать автомобили семейства Lada Granta в упрощенной версии. У таких версий Lada Granta не будет подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP.

Позже стало известно, что «АвтоВАЗ» в ближайшее время приступит к серийному выпуску спортивной версии Lada Granta Drive Active в упрощенном варианте.

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