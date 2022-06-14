Harley-Davidson Джонни Деппа пустят с молотка

На онлайн-аукционе GWS выставили на продажу мотоцикл Harley-Davidson Model K образца 1955 года. Это один из двух байков, которые задействовали в съемках кинофильма «Плакса» 1990 года. Главную роль в картине исполнил американский актер Джонни Депп. Владелец мотоцикла оценил модель минимум в 250 000 долларов (примерно 14,2 миллиона рублей по текущему курсу). Окончательную стоимость байка определят в ходе торгов.

Фото: motor.ru motor.ru

Во время съемок задействовали два одинаковых Harley-Davidson. При этом второй мотоцикл был лишь макетом, который сожгли в финальной сцене кинофильма. Реальный байк после завершения съемок выкупил один из членов съемочной группы. Более чем два десятилетия о судьбе мотоцикла ничего не было известно. Последние несколько лет Harley выставляли в автомобильном музее американского штата Миссури.

Несмотря на то, что байк сохранил первоначальный внешний вид, долгий простой все-таки сказался на техническом состоянии модели. По словам продавца, мотоцикл все еще на ходу, однако некоторые узлы Harley-Davidson требуют восстановления.

Расстаться с байком, на котором ездил Джонни Депп, владелец готов минимум за 250 000 долларов (примерно 14,2 миллиона рублей по текущему курсу).