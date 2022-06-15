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3 часа назад

«Импортозамещённая» Lada Granta Drive Active получит кондиционер

Car.ruиещё 1

Специалисты подразделения Lada Sport, отвечающего за «подогретые» версии авто АвтоВАЗа, начали сборку Granta в исполнении Drive Active.

«Импортозамещённая» Lada Granta получит кондиционер
Фото: © Lada © Lada

По заявлению экспертов, новую Lada Granta лишили аналогичных компонентов, как и в случае прочих модификаций, но сохранили автомобильный кондиционер. При этом ценник «импортозамещённых» транспортных средств держится пока в секрете.

Lada Granta в антикризисном исполнении Drive Active, получит силовую установку, как в случае прочих Granta. Речь ведётся о восьмиклапанном 1,6-литровом двигателе, который способен генерировать 90 лошадиных сил. Экологический класс агрегата понизили до Евро 2. Раньше версия Drive Active в кузове седан оснащалась двигателем, генерирующим 106 лошадиных сил.

Эта Granta не получит антиблокировочную и стабилизирующую систему. Также не стоит ожидать блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Скорее всего основное отличие исполнения отечественного транспортного средства будет заключаться в наличии штатного кондиционера. Для базовой модификации Granta Classic’22 этот элемент не анонсировали.

Пока неясно, какая судьба ожидает полноценную заряженную модификацию Vesta Sport в кузове седан. В рамках ижевской площадки АвтоВАЗа остановили сборку Lada Vesta. По заявлению специалистов, возобновление производства возможно не раньше сентября–октября текущего года.

В настоящее время официальный базовый ценник Lada Granta в исполнении Drive Active составляет 940 тыс. руб. Таким образом, авто является самым дорогим в семействе. Пока не ясно, насколько дешевле станет это транспортное средство в процессе «импорто­замещения».

В завершении стоит отметить, что ценник базового варианта Granta в антикризисном исполнении должен был снизится на 52 000 руб. до 676 000 руб. Но официально пока не был опубликован новый прайс-лист автозавода.

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