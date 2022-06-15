АвтоВАЗ может возродить Lada Granta Sport

Появилась неофициальная информация о том, что подразделение Lada Sport может возродить седан Granta Sport. Спортивная версия популярного «бюджетника» исчезла из линейки Lada с рестайлингом Гранты в 2018 году, и последние четыре года неоднократно появлялись слухи о ней: например, несколько лет назад проекту Granta Sport прочили закрытие из-за невысокого спроса. Теперь же телеграм-канале «Русский автомобиль» сообщает, что спортивный седан вернется в строй, причем его построят на базе «антикризисной» Гранты.

Фото: © Lada © Lada

Выпуск Lada Granta Sport был остановлен летом 2018 года одновременно с отставкой дорестайлинговой модели. Помимо более мощного 1,6-литрового двигателя (118 лошадиных сил против 106), спортивная версия отличалась от стандартной Granta уменьшенным дорожным просветом, дисковыми задними тормозами и обвесом «по кругу». С ее уходом пустующую нишу в семействе Гранты заняла модификация Drive Active, которой достался дизайн, салон и подвеска от Sport-версии, но при этом 106-сильный мотор и тормоза позаимствовали у стандартной модели.

Ранее инсайдеры сообщали, что АвтоВАЗ будет выпускать упрощенную Granta Drive Active, причем с тем же агрегатом ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил, что и у обычной Granta Classic'22.

Последняя начала сходить с конвейера тольяттинского завода 8 июня — она лишилась подушек безопасности, SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочной системы с электронным распределением тормозных сил, системы вспомогательного торможения, преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. Кроме того, экологический класс был понижен до Евро-2. По неофициальным данным, такой автомобиль будет стоить от 675,9 тысячи рублей, что на семь процентов меньше рекомендованной розничной цены стандартной Гранты.