Ford остановил продажи Mustang Mach-E из-за серьезного дефекта

У Ford Mustang Mach-E, сравнительно новой модели в линейке марки, обнаружилась серьезная проблема: существует риск перегрева батареи и резкой потери мощности. В связи с этим компания потребовала от дилеров временно остановить продажи Mustang Mach-E, а также объявила об отзыве около 49 тысяч машин. CNBC уточняет, что речь идет о Mustang Mach-E, произведенных в период с 27 мая 2020 года по 24 мая 2022 года на заводе в мексиканском Куаутитлане.

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При экспресс-зарядке либо в случае, если водитель активно газует, основные контакторы высоковольтной батареи могут перегреться. Если же перегретый контактор разомкнется во время движения, это приведет к потере тяговой мощности, что повысит риск аварии. В Ford пояснили, что проблема решается обновлением программного обеспечения. Согласно уведомлению об отзыве, поданному в Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыву подлежат 48 924 экземпляра Ford Mustang Mach-E, проданные на местном рынке.

Это уже не первый обнаруженный дефект модели. Например, в прошлом году выяснилось, что на электрических кроссовера неправильно закреплены лобовые стекла, а также имеются проблемы с герметизацией панорамных люков. По этой причине в сервисы направили 30 тысяч машин. А в мае этого года отозвали партию из 400 электрокаров, которые из-за ошибки ПО самопроизвольно разгонялись и замедлялись.